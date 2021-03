LIVE | GGD: Nog geen annuleren ontvangen na berichten over AstraZeneca

CoronablogIn Denemarken en IJsland is besloten om het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca stil te leggen vanwege onduidelijkheid over mogelijke bijwerkingen. Op verschillende plekken in Nederland zijn testlocaties gesloten door de storm. Alle sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio en Peking kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.