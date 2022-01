LIVE | GGD: Quarantaine voor scholier doet meer kwaad dan goed

De ijzingwek­ken­de schreeuw van zijn moeder zal Fred (68) nooit vergeten. Daar hing zijn broer, aan een touw

Het is al vijftig jaar geleden, maar Fred van Dijk (68) herinnert zich de plotselinge dood van zijn broer in 1971 nog als de dag van gisteren. ,,De politie dacht aan zelfmoord, maar dit was geen eenmansactie.”

20 januari