LIVE | GGD’s: dit jaar nog twee extra prikrondes, Citigroup-bank gaat ongevaccineerde werknemers ontslaan

Het coronavirus verspreidt zich weer razendsnel in Nederland. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het Outbreak Management Team (OMT) komt vandaag weer samen om te praten over de coronapandemie. Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt is gedaald naar 1.516, maar ziekenhuizen maken zich desondanks druk. Uitval van zorgpersoneel is daarvoor de reden. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.