LIVE | Gommers geen voorstander van ‘rigoureuze’ avondklok, Merkel woedend tijdens overleg lockdown

CoronavirusHet kabinet komt woensdagochtend bijeen voor crisisberaad. Daarna volgt direct een persconferentie, waarin een avondklok mogelijk wordt afgekondigd. Verder is Bondskanselier Angela Merkel vanavond woedend geworden tijdens een vergadering over de verlenging en verstrenging van de lockdown. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.