LIVE | Gommers: Nederland mogelijk tot de zomer in lockdown, Frankrijk voert strenge avondklok in

CoronablogOMT-lid en ic-hoofd Diederik Gommers is geschrokken van de mogelijke gevolgen van de Britse variant van het coronavirus. ‘Het zou zomaar kunnen’, zegt hij over de kans dat Nederland tot aan de zomer in lockdown blijft. De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen nog groter worden dan die al is geweest. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.