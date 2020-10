LIVE | Grapperhaus kijkt nog eens naar blowverbod in avond, ‘1 op de 5 Nederlanders denkt besmet te raken’

Video Bijna 44.000 positieve tests in week tijd, merendeel regio's krijgt status ‘ernstig’

13 oktober Het aantal geregistreerde positieve coronatests is de afgelopen week opgelopen tot 43.903. Dat is weer een forse stijging ten opzichte van vorige week, toen 27.485 mensen in Nederland positief werden bevonden. Het afgelopen etmaal zijn 7393 mensen positief getest, een dagrecord.