LIVE | Griekenland en Italië vanaf vrijdag weer geel, Frankrijk gaat derde prik geven

Wonder voor Cobie: verdwenen hondje Loeka na 2 weken weer thuis: ‘Onwerke­lijk!’

4 augustus Het verdwenen hondje Loeka is weer thuis in het Zeeuwse Kamperland. Na twee weken rondrennen in de polders op Noord-Beveland is het Maltezertje dinsdagavond in de vangkooi gelopen bij Kortgene. ,,Onwerkelijk", verzucht eigenaresse Cobie Govers. ,,Ik ben naar de buren gerend en heb gezegd: ‘de hond is er weer!’”