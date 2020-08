LIVE | Grimmige demonstratie tegen mondkapjesplicht, politie deelt eerste boetes uit

coronacrisis / videoOp een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam is vanaf vandaag het dragen van een mondkapje verplicht, maar lang niet iedereen is daarvan gediend. Een groep van zo’n vijftig Rotterdamse demonstranten protesteerde fel tegen de plicht. De politie in Rotterdam heeft ook al boetes moeten uitdelen aan mensen zonder mondkapje. Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. De verwachting is dat ze met extra maatregelen komen om het virus weer terug in zijn kooi te krijgen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.