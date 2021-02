LIVE | Grootste stad Nieuw-Zeeland zeven dagen in lockdown, Belgen gaan Chinees vaccin testen,

CoronavirusTussen de 300 en 400 Belgen doen binnenkort mee aan een proef en laten zich inenten met een Chinees coronavaccin. Het aantal positieve tests in ons land zit flink in de lift. Gisteren meldde het RIVM 5151 nieuwe coronabesmettingen. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt nu 1864, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.