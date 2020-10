LIVE | ‘Grootste stijging besmettingsgevallen op één dag wereldwijd, vooral in Europa gaat het snel’

CORONAVIRUSAfgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronabesmettingen weer enorm gestegen. Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen boven de 5000 in een dag uit: er kwamen 5831 meldingen binnen, gisteren waren dat er nog 4994. Het totaal komt daarmee in Nederland boven de 150.000 uit. Ook de WHO meldt de grootste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver gemeld: wereldwijd is in één dag tijd bij 338.779 mensen vastgesteld. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.