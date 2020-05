LIVE | Grote studie naar malariamiddel hydroxychloroquine van start, WHO: ‘Nog een lange weg te gaan’

Meer testen, betekent een toename in vastgestelde besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt een record in het aantal nieuw vastgestelde besmettingen. Gisteren ging het om 106.662 infectiegevallen. Wereldwijd staat de teller nu op zo'n vijf miljoen besmettingen. Volgens de WHO zijn we nog niet klaar met het cirus. ,,Er is nog een lange weg te gaan’’, klinkt het bij monde van WHO-voorman Tedros Adhanom Ghebreyesus Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.