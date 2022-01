LIVE | Heel Europa kleurt mogelijk donkerrood op kaart, extra beraad burgemeesters over horeca

VIDEO Opnieuw recordaan­tal mensen besmet met coronavi­rus: 42.472 gevallen

Opnieuw heeft een recordaantal mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen etmaal 42.472 gevallen. Dat zijn er weer aanzienlijk meer dan een dag eerder. Het aantal opgenomen patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is daarentegen gedaald tot het laagste niveau in een maand tijd.

