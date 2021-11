LIVE | Heel Nederland donkerrood op coronakaart, Limburg breekt record

CORONAVIRUSHeel Nederland kleurt donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn vandaag als laatste provincies donkerrood geworden. Limburg is koploper. Ondertussen liggen er in de Nederlandse ziekenhuizen meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.