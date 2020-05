LIVE | Het is druk in de treinen naar Zandvoort, NS waarschuwt

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen reizigers in de trein naar Zandvoort. ,,We zien de drukte toenemen in de treinen naar Zandvoort”, twittert de NS. Het bedrijf waarschuwt mensen ,,voor uw veiligheid en die van onze medewerkers: Houd 1,5 meter afstand.” Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.