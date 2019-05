LIVE| Hijgend door de Amsterdamse IJtunnel en verbaasde toeristen op stations

LIVE: Moordenaar van Anne Faber vecht straf aan in hoger beroep

10:08 Bij het Gerechtshof in Arnhem begint vandaag het hoger beroep in de zaak Anne Faber, waarin Michael P. zijn veroordeling aanvecht. De rechtbank in Utrecht veroordeelde P. in de zomer van 2018 tot een celstraf van 28 jaar en tbs voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.