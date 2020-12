LIVE | Horeca houdt nog jaren last van crisis, Amerikaanse minister besmet

CoronavirusDe Nederlandse horeca houdt nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dat voorspelt ING in een nieuw rapport. En de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, David Bernhardt, is besmet met het coronavirus. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.