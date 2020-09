LIVE | Horeca zeer ontstemd over ‘onbegrijpelijke symboolpolitiek’



CORONAVIRUSHet kabinet en de regio’s waar het coronavirus het meeste opspeelt zijn het eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen. De horeca reageert zeer ontstemd op de maatregelen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn in totaal 1753 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het hoogste aantal op één dag. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.