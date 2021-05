LIVE | Huisartsen: nog zien of we tweede prik eerder zetten, celstraf voor bedreigen Rutte en Van Dissel

Beatrice verstopte zich achter windscherm voor kogelregen: ‘Ik heb enorm veel mazzel gehad’

15:55 Een dag na de bizarre gewapende overval in Amsterdam kunnen ooggetuigen nog maar nauwelijks bevatten wat hen is overkomen. Fietsster Beatrice probeerde achter een windscherm te schuilen voor de kogels die in het rond vlogen. Bewoonster Reina verstopte zich bijna een uur in de kast toen overvallers crashten in haar tuin.