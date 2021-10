LIVE | Huisartsen op Urk prikken vanuit praktijk, Johnson stuurt vaccins naar ontwikkelingslanden

De bultrugwal­vis herontdekt Noordzee na eeuwen afwezig­heid

Voor de Nederlandse kust is een bultrugwalvis gespot. 18 oktober is de eerste keer dat mensen het volwassen exemplaar van een afstandje zagen en daarna liet hij zich nog wat vaker zien. Momenteel is hij veel te zien in de Noordzee tussen Camperduin en het kustplaatsje Petten.

