LIVE | Ic-afdelingen sturen brandbrief, woordvoerster Biden test positief op coronavirus

Jack overleefde moordaan­slag ambassa­deur door liggend weg te scheuren: ‘Kogelgat in mijn autostoel’

Jarenlang zweeg hij over de moordaanslag in 1979 op de Britse ambassadeur in zijn dienstauto, maar nu wil hij voor het eerst zijn verhaal kwijt. Chauffeur Jack Wilson is de laatste getuige van de dodelijke schietpartij in Den Haag. Hij overleefde als door een wonder de kogelregen. De ambassadeur en een 19-jarige bediende redden het niet. ,,Ik heb echt geluk gehad.”

31 oktober