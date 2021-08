LIVE | ID&T: ‘Kabinet liegt en bedriegt’, recordaantal doden in Rusland

UPDATE Limburg wil overleg over omzetder­ving watersnood­slacht­of­fers: ‘De wet kent beperkin­gen’

13 augustus Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding van schade als gevolg van de overstromingen in Limburg vastgesteld. Het gaat om een regeling voor schade die niet verzekerd kon worden. De provincie Limburg wil nu overleg met het Rijk over de niet vergoede omzetderving van ondernemers die getroffen zijn door de watersnood in juli.