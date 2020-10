LIVE | In België gemiddeld 295 corona-opnames per dag, CoronaMelder 3,7 miljoen keer gedownload

CoronavirusDe app CoronaMelder, die mensen waarschuwt als ze bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest, is vooral populair onder ouderen. Jongeren zien minder in het gebruik van de app. Sinds de lancering op 10 oktober is de app 3,7 miljoen keer gedownload. ,,We moeten het virus het land uitdrijven met een totale lockdown’’, bepleit viroloog Ab Osterhaus. ,,Binnen vier weken zijn we het kwijt.’’ Gisteren werden er door het RIVM 8182 nieuwe besmettingen met het longvirus gemeld. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten liep op tot 1859, waarvan er 419 met ernstige klachten op de intensive care-afdelingen liggen. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.