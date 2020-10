LIVE | In België ruim 10.000 besmettingen op één dag, man dreigde burgemeester VS te vermoorden uit frustratie over mondkapjes

Teamspor­ten voor amateurs verboden, naar sport­school mag nog wel

13 oktober Alle amateurteamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, zijn vanaf woensdag verboden. Individuele sporten, zoals in de sportschool, of teamsporten met maximaal vier personen die 1,5 meter afstand kunnen houden, zijn nog wel toegestaan.