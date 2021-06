LIVE | Indiase dorpelingen bidden tot godin Corona, geboren in 1992? Dan kun je nu een prikafspraak maken

Vanaf vandaag kunnen mensen die geboren zijn in 1992 een prikafspraak maken. De groep van zon 229.000 Nederlanders krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. In Europa worden 17 miljoen Janssen-vaccins vernietigd, na een productiefout in een fabriek in het Amerikaanse Baltimore. Daar werden per ongeluk ingrediënten van het AstraZeneca-vaccin vermengd met dat van Janssen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.