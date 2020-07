LIVE | Italië verlengt noodtoestand, poppodia zwaar gedupeerd door corona

Moeder doodgere­den Tamar (14) doet beroep op automobi­list: Verlos jezelf van wat je hebt aangericht

23:01 De moeder van de doodgereden Tamar (14) roept de automobilist die haar dochter heeft aangereden op om zich te melden. ,,Ik wil nog iets proberen te doen voor Tamar. Omdat we nog veel onzekerheid hebben. Ik denk dat de dader, of diegene die in de auto zat, meer antwoorden heeft. Alsjeblieft, kom over de brug. Verlos jezelf van wat je hebt aangericht. Voel je vrij om het te melden.’’