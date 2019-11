LIVE | Jaarbeursplein vol met verpleegkundigen, verschillende poliklinieken liggen er verlaten bij

LIVE TWITTER Rechter voert druk op: vertel Brech, u heeft zelf de sleutel van de cel in handen

14:58 Het OM heeft behalve huid, haar en speeksel van Brech op Nicky Verstappen ook de beschikking over een tot dusver onbekende getuigenverklaring van twee vrouwen die Brech in 1998 hebben zien fietsen met een jongetje achterop. De feiten vragen om een verklaring, vindt ook de rechter die de druk opvoert: ‘Kende u Nicky? Waarom vertelt u niet?' Volg de zitting via het live twitterverslag onderaan dit artikel.