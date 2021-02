LIVE | Japan begint aan vaccinatie met verkeerde naalden, 487 Peruaanse ambtenaren drongen voor

CoronavirusFestivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals die de komende tijd georganiseerd worden. Verder gaan de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad nog deze week het kabinet adviseren over de vraag hoe de coronamaatregelen op termijn kunnen worden versoepeld. En in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.