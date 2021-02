LIVE | 'Jongeren voorop bij nieuwe vrijheden',

operatiecapaciteit ziekenhuizen licht gestegen

CoronavirusDe geestelijke gevolgen van de lockdown voor jongeren zijn volgens een groep van zeven prominenten, onder aanvoering van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, niet meer verantwoord, schrijven ze in een manifest. Verder hebben ziekenhuizen meer ruimte voor het uitvoeren van operaties. Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nu op 68 procent van wat normaal in gebruik is. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.