LIVE | Justitie eist hoge straffen: levenslang tegen Taghi en vier andere verdachten

Babygeluk met zwart randje op vluchtelin­gen­boot op Urk: ‘Ze facetimen elke dag’

Babygeluk op de boot met zo’n 200 vluchtelingen op Urk: een jonge Oekraïense vrouw is moeder geworden van zoontje Oleksandr. De vader maakte de geboorte in het Isala-ziekenhuis in Zwolle niet mee: hij vecht in Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. ,,Dat is erg verdrietig natuurlijk.”

26 juni