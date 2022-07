LIVE | Kabinet houdt vast aan bemiddelaar Remkes, noodverordening rond distributiecentrum Woerden

Agent die betrokken was bij arrestatie boerenzoon Jouke ondergedo­ken na bedreigin­gen

Eén van de agenten die betrokken was bij de aanhouding van de 16-jarige boerenzoon Jouke, dinsdagavond in Heerenveen, is ondergebracht op een ander adres na doxing en bedreigingen. Dat melden politiebronnen aan deze site.

7 juli