LIVE | Kabinet steekt weer miljoenen in ‘coronabanen in de zorg', VS passeert grens van 800 duizend coronadoden

Lee Towers en Anita Meyer ontroeren met lied over pandemie: ‘Energie in een lastige tijd’

Hij geniet er met volle teugen van, tegelijkertijd overweldigt het hem: Lee Towers wordt overstelpt met positieve reacties sinds zijn televisieoptreden met Anita Meyer in Even tot hier afgelopen weekend. Samen zongen ze op de melodie van de evergreen Run to me een lied over de impact van de coronamaatregelen op een mensenleven en ontroerden menig kijker. ,,We hadden familieplannen, nu helemaal niet meer. Dat is toch om te huilen?‘’

13 december