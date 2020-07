LIVE | Kamer ongerust over forse stijging besmettingen, Kroatië opnieuw oranje gebied

De Tweede Kamer is ongerust over de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Het RIVM meldde bijna duizend nieuwe gevallen deze week. Ondertussen ontraadt het ministerie van Buitenlandse Zaken vakantiereizen naar heel Kroatië weer. Het land is in het reisadvies van code geel naar oranje gegaan. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.