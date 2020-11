LIVE | ‘Kans op eerste vaccinaties voor einde jaar klein’, Duitse politicus: Skiën moet kunnen

Acht minderjari­ge ‘pedohun­ters’ aangehou­den voor molesteren man in Goes

23 november De politie heeft afgelopen week acht tieners aangehouden die verdacht worden van het molesteren van een man in het Zeeuwse Goes. Volgens de politie is er mogelijk sprake van het zogenaamde pedojagen, waarbij mensen proberen pedofielen uit de tent te lokken door zich voor te doen als een minderjarige jongen of meisje. Dat zouden getuigen van het incident hebben verklaard.