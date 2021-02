LIVE | Keith Bakker heeft spijt van trio met meisje en haar moeder: ‘Het was een out-of control flirtspel’

Medewerker fietsen­stal­ling Purmerend ligt zwaarge­wond en niet aanspreek­baar in kantoor

13 februari Een medewerker van de fietsenstalling bij het NS-station in Purmerend is zwaar toegetakeld gevonden in zijn kantoor. De man had dienst tot vrijdagavond 19.00 uur en werd zaterdagochtend met aanzienlijk letsel aan zijn gezicht gevonden, meldt de politie.