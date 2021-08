LIVE | Kinderen na zes dagen genezen van Covid-19, opnieuw recordaantal besmettingen Japan

CoronavirusKinderen zijn na gemiddeld zes dagen genezen van Covid-19. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Japan heeft woensdag gewaarschuwd dat het aantal coronabesmettingen in het land in een ongekend tempo stijgt. Vandaag is er een recordaantal van 14.207 nieuwe infecties in het land. Olympische gaststad Tokio meldde vandaag 4,166 nieuwe gevallen - eveneens een record. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.