LIVE | KNMI denkt na over code rood voor kustprovincies: ‘Het wordt een lange storm’

videoHet KNMI overweegt om voor de kustprovincies code rood af te kondigen vanwege storm Eunice. ,,De storm is langdurig en extreem en dat is zeer uitzonderlijk. We verwachten in de loop van de ochtend een knoop door te hakken”, zegt een woordvoerder tegen deze site. Storm Eunice trekt vanmiddag en vanavond over ons land en is een van de zwaarste stormen van deze eeuw. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.