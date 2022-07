LIVE | KNMI roept voor morgen wegens hitte code oranje uit in midden, zuiden en oosten

Met videoVoor het hele land geldt code geel vanwege de hitte. Vanmiddag wordt het op koele plaatsen als stranden een graaf of 30, elders in het land kan het wel 36 graden worden. Sinds 10:00 geldt het Nationaal Hitteplan. Door de hoge tempraturen is er een verhoogd risico op stroomstoringen. Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.