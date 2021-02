LIVE | KNSB adviseert ijskwaliteit in de gaten te houden, topdrukte bij loodgieters door vrieskou

Coronavirus LIVE | Britse parlements­le­den willen einde lockdown, politie maakt einde aan illegale feestjes

10:05 Afgelopen nacht maakte de politie een einde aan diverse illegale feestjes. En de blaastest, die een belangrijke rol moet gaan spelen in de Nederlandse teststrategie, wordt door de GGD voorlopig niet gebruikt. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen in Amsterdam. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.