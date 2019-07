LIVE: Kroongetuige Nabil B. had vanuit gevangenis contact met Ridouan Taghi

In de extra beveiligde rechtbank is vandaag het monsterproces Marengo hervat. In dit proces staan Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en veertien andere verdachten terecht op verdenking van vijf moorden, drie mislukte moordpogingen en het voorbereiden van nog eens drie moorden . Het is een van de grootste strafprocessen in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman doet verslag van het eerste verhoor van kroongetuige Nabil B.

De rol van Nabil B. (32) is cruciaal. Hij maakte jarenlang onderdeel uit van de bende van Taghi en Razzouki en was zelf ook betrokken bij een tweetal liquidaties. In januari 2017 was hij betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi, die hij goed kende als jeugdvriend. Toen hij zijn rol aan de familie Changachi had opgebiecht kwam Taghi daar snel achter, die dreigde ‘iedereen van zijn familie te laten slapen’. B. zat klem en besloot dat zijn rol was uitgespeeld. Hij stapte over naar justitie, werd kroongetuige en legde 41 belastende verklaringen af.



Vandaag wordt hij voor het eerst verhoord door een aantal advocaten van de verdachten. Nabil B. is tijdens deze verhoren geschminkt en vermomd. Een van deze advocaten die hem ondervraagt is Nico Meijering. Hij verdedigt Mohammed Razzouki, de broer van de voortvluchtige Saïd Razzouki. Meijering krijgt als eerste het woord, wat meteen voor reuring zorgt.

Meijering zegt dat hij uit meerdere bronnen heeft vernomen dat Nabil B. plannen had om zijn eigen vader te vermoorden. Dat ontkent Nabil. Waarop Mohammed woedend reageert. ,,Je liegt, vuile kankerleugenaar!!” De advocaat vroeg B. hoe zijn relatie met Taghi en Razzouki was. Volgens B. ging het om een vriendschappelijke en zakelijke relatie. ,,We gingen eten, drinken en op vakantie.” Op het zakelijke vlak ging het onder meer om handel in drugs, zo verklaarde B. vandaag. Of er ook cocaïne uit het buitenland werd ingevoerd? Daar laat B. zich niet over uit. Wel bevestigt hij dat hij in de cokehandel zat.