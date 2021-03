LIVE | Laag sterftecijfer geen reden voor versoepeling, mogelijk één infectie bij Fieldlab-voetbalduel

CoronavirusHet wekelijkse dodental lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Mogelijk is dat het gevolg van de coronavaccinaties. Ondanks dat hij het ‘ongelooflijk mooi nieuws’ vindt, ziet coronaminister De Jonge geen reden om de huidige maatregelen verder te versoepelen. ,,Dan liggen de ziekenhuizen in no-time vol met de rest van Nederland’’, zegt hij. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.