LIVE | Laagste aantal besmettingen sinds 5 april,

tientallen mogelijke coronadoden aangespoeld

CoronavirusAfgelopen etmaal zijn er 5910 nieuwe besmettingen vastgesteld. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 5 april. Tientallen lichamen van mogelijke coronaslachtoffers zijn aangespoeld op de oevers van de rivier Ganges in het noorden van India. De lokale bevolking denkt dat de lijken in de rivier werden gedumpt omdat crematieplaatsen overbelast zijn of omdat familieleden geen hout konden betalen voor de brandstapel. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.