LIVE | Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuis, maar wel steeds meer besmettingen

coronacrisisPositief nieuws uit de ziekenhuizen. Het aantal patiënten met corona is er gezakt naar het laagste niveau sinds begin maart. Wel zijn de besmettingen in de afgelopen weken flink toegenomen, al gaat het nog steeds om lage aantallen, zo benadrukken het RIVM en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Vandaag zijn er 247 mensen met het coronavirus bijgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. In dit blog lees je de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in binnen- en buitenland.