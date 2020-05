LIVE | Laagste sterftecijfer coronavirus in Spanje sinds 18 maart

Het aantal nieuwe sterfgevallen lijkt wereldwijd te dalen of verloopt langzamer, onder meer in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. President Trump sprak de hoop uit dat het totale sterftecijfer in zijn land onder de 100.000 zal blijven. Daarentegen is in Rusland het aantal besmettingen nog nooit zo sterk gestegen als de afgelopen 24 uur. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen.