LIVE | Leslie en Patricia overleden na 47 jaar huwelijk op hetzelfde moment aan corona

CoronavirusDe Belgische politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een lockdownfeestje stilgelegd in het centrum van Brussel. Het ging om een seksfeestje, waarbij ook een Hongaars Europarlementslid aanwezig was. Het RIVM meldde vandaag 4073 nieuwe besmettingen over de afgelopen 24 uur. En de meeste mensen leken er vandaag - op de eerste dag van de mondkapjesplicht - van doordrongen dat er echt geen ontkomen meer aan is. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws.