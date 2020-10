LIVE | Londen koerst af op strengere maatregelen, recordaantal besmettingen in Duitsland

ZGT neemt tijdelijk alleen coronapa­tiën­ten op: ‘We vragen ambulances die onderweg zijn om te rijden’

7:59 HENGELO/ALMELO - Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo ziet zich door ‘een snelle toestroom van coronapatiënten’ genoodzaakt om per direct een opnamestop in te voeren voor andere patiënten. „We vragen ambulances die met patiënten onderweg zijn naar ons, om te rijden naar een ander ziekenhuis in de regio. Wij zitten even vol”, aldus Ilona Reilink, woordvoerster van het ZGT.