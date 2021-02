LIVE | Marine vaart voorlopig niet meer uit, al 16 verdachten vast voor rellen Museumplein

CoronavirusEr zijn 4385 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is meer dan gemiddeld. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal wel verder gedaald. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiënten ook de komende week blijft dalen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.