LIVE | Marokkaanse politie houdt 37 mensen aan bij grens wegens valse PCR-testen

De Marokkaanse politie heeft in de stad Nador 37 mensen aangehouden wegens het overhandigen van valse PCR-testen. Alle verdachten stonden op het punt om Marokko te verlaten. In Duitsland en Frankrijk werd opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. En in Nederlandse ziekenhuizen daalde het aantal coronapatiënten naar 645, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog kan je hier teruglezen.