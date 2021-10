LIVE | Meer dan 1000 coronapatiënten: hoogste aantal sinds 5 juni, ook R-getal stijgt

video Marathonlo­per Bert (67) ging als állerlaat­ste over de Coolsingel: ‘M’n vrouw kon me lopend bijhouden’

Tienduizenden toeschouwers schreeuwden hem naar de finishlijn: Bert Ruygrok (67) uit Bleiswijk eindigde bij de Marathon Rotterdam als 10.855ste. Nu is hij, de officiële laatste loper van zondag, een bekendheid. ,,In het dorp roepen ze me na.”

27 oktober