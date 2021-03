LIVE | Meer dan 3.000 doden op een dag in Brazilië, Fieldlab-test in Utrechtse horeca gaat niet door

VIDEODemissionair minister-president Mark Rutte heeft in de persconferentie aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen blijven gelden tot 20 april, met één uitzondering. De avondklok zal namelijk vanaf 31 maart verschoven worden van 21.00 uur naar 22.00 uur. ,,Ik begrijp, dit valt tegen. Ik snap het ongeduld", aldus Rutte. De Jonge benadrukte dat het einde in zicht is, maar dat de laatste weken taai zijn voor iedereen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.