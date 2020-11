LIVE | Meer dan 50.000 zorgmedewerkers kregen coronavirus, minder positieve tests in teststraten

CoronavirusMeer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt. En de daling van het aantal coronagevallen is ook terug te zien in de teststraten van de regionale gezondheidsdiensten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.